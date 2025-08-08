Pronóstico de lluvia para este fin de semana: Estas son las zonas donde se esperan precipitaciones

08 ag. 2025 - 07:14 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo con el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan lluvias para este sábado 9 y domingo 10 de agosto.

En específico, se trataría de seis regiones en total en las que se presentaría el fenómeno este fin de semana.

Zona norte

En La Serena, en la región de Coquimbo, estaría cubierto con llovizna en la mañana del sábado.

Zona central

En Valparaíso, en la región de Valparaíso, habría llovizna y niebla en la madrugada y mañana del sábado.

Zona sur

En Temuco, en la región de La Araucanía, se registraría lluvia con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento de hasta 50 km/h en la noche del domingo.

En Valdivia, en la región de Los Ríos, caería lluvia desde la mañana a la noche del domingo.

En Puerto Montt, en la región de Los Lagos, se espera lluvia débil con viento entre 40 y 60 km/h desde la mañana a la noche del domingo.

Extremo sur

En Coyhaique, en la región de Aysén, se registraría lluvia débil en la tarde y noche del domingo.

¿Cuál es el pronóstico para la Región Metropolitana?

De acuerdo con Meteorología, no se han pronosticado precipitaciones para este fin de semana en la Región Metropolitana. En detalle, se esperan nubes en Santiago, con temperaturas que oscilarán entre 7°C y 17°C.

