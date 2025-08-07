Pronóstico de lluvia para este viernes: Estas son las zonas donde se esperan precipitaciones

07 ag. 2025 - 06:39 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo con el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan lluvias para este viernes 8 de agosto.

En específico, se trataría de una región en total en la que se presentaría el fenómeno.

Zona sur

En la Península Antártica, en la región de Magallanes, estaría cubierto con nevadas débiles en la madrugada, y nublado con chubascos de nieve ocasionales variando a nubosidad parcial en la mañana.

¿Cuál es el pronóstico para la Región Metropolitana?

De acuerdo con la DMC, no se han pronosticado lluvias para este viernes en la Región Metropolitana. En detalle, se espera un cielo despejado en Santiago, con temperaturas que oscilarán entre 4°C y 21°C.

Todo sobre El Tiempo