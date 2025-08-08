Autoridades cuentan cómo se concretó rescate de empresario y aclaran que "en Chile secuestrar no es gratis"

08 ag. 2025 - 12:27 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este viernes, diversas autoridades entregaron detalles de la detención de cuatro personas vinculadas al secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, registrado el jueves en Quilicura, en la Región Metropolitana. La víctima fue liberada durante la madrugada y fue encontrada en Puente Alto.

En un punto de prensa, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló que "las víctimas son nuestra principal preocupación, siempre van a ser el foco de atención, pero también señalarle claramente a los delincuentes, a estas bandas organizadas, que se va a investigar".

"Para eso existen instituciones fuertes, tal cual como ocurrió el día de hoy en la madrugada: se hace ingreso, se logra la detención y se libera, por supuesto, a la víctima. Eso es lo que corresponde y eso es lo que estamos realizando de manera fuerte y decidida. Aquí se respeta la ley, se respeta el Estado de derecho", agregó.

"Estos secuestros, Carabineros, la PDI y la Fiscalía los aclaran y terminan con detenidos"

Por su parte, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, sostuvo que "toda la comunidad, la ciudadanía, sabe que este país cambió, que ya no estamos en la misma situación. Sabemos que las calles ya no son las mismas que teníamos antes, que la noche no es la misma que teníamos antes, y que la ciudadanía ya hizo cambios en su vida. Carabineros y la Fiscalía también ya hicimos cambios en nuestros procesos de trabajo: no es una realidad a la que tengamos que adaptarnos, es una realidad a la que ya nos adaptamos".

"El segundo mensaje es para los que todavía están prófugos y nos están mirando por la TV: en Chile secuestrar no es gratis, en Chile estos secuestros, Carabineros, la PDI y la Fiscalía los aclaran y terminan con detenidos (...) vamos a llevar a sus autores ante la justicia y vamos a instar para que se le apliquen las penas más severas que establezca la ley", agregó.

En tanto, el fiscal jefe de ECOH, Héctor Barros, afirmó que "existen cuatro personas detenidas que van a ser puestos a disposición de los tribunales", entre ellas "un menor de edad, y de nacionalidad extranjera todos", añadió, destacando que "lo importante es que la víctima fue liberada en buenas condiciones de salud".

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, también participó en el punto de prensa, instancia en la que aseveró que "las diligencias siguen en curso pese a la detención de estas cuatro personas, sin perjuicio de los detalles que el Ministerio Público puede entregar el día de hoy en la audiencia de control de detención".