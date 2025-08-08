Hizo comentarios políticos y sexuales: Detienen a profesor por "amenazas y trato degradante" a alumnos de colegio en San Ramón

08 ag. 2025 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de la polémica desatada por el profesor que le gritó a alumnos que habrían defendido al dictador Augusto Pinochet en un colegio de Limache, en la región de Valparaíso, un nuevo hecho del mismo tipo quedó al descubierto en la Región Metropolitana.

Se trata de un docente de filosofía de 28 años que habría amenazado y denigrado a sus alumnos del Liceo Técnico Industrial La Cisterna, en la comuna de San Ramón. Tras el incidente, el hombre fue detenido por Carabineros y se investiga además un posible consumo de alcohol y drogas.

Profesor detenido en San Ramón

El capitán Patricio Opazo, de la 31° Comisaría de San Ramón, explicó a Meganoticias que tras una llamada a la Central de Comunicaciones CENCO, personal de la unidad se trasladó al colegio antes mencionado, ya que "un inspector de dicho establecimiento señalaba que mantenían problemas con un docente".

Una vez en el lugar, el inspector explicó que el profesor de filosofía "mantenía problemas con los alumnos, ya que los alumnos habían señalado que esta persona tenía un comportamiento bastante agresivo, amenazando a los estudiantes con reprobarlos y echarlos de la sala de clases".

Además de esto, los estudiantes que cursan 3º Medio afirmaron que "esta persona realizaba comentarios incoherentes de distintas temáticas, tanto políticas y sexual, mientras hacía la clase".

"También ellos presumían que esta persona podría encontrarse bajo los efectos de las drogas y el alcohol mientras estaba realizando esta clase", agregó el capitán Opazo, sin detallar si los exámenes pertinentes demostraron o no esta acusación.

Con todos los antecedentes del caso, más las declaraciones de víctimas y testigos, "Carabineros procede a la detención de este docente por el delito de amenaza y trato degradante".

La situación fue informada al Ministerio Público, quien dispuso el control de detención del profesor durante este viernes. El sujeto de 28 años "no registra antecedentes penales ni tampoco mantiene órdenes de aprensiones vigentes", informó Carabineros.

¿Qué dijo el Colegio de Profesores?

En conversación con 24 Horas, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar, sostuvo que la situación "se trata de algo impropio de un profesional de la educación, de ninguna manera corresponden las conductas de tipo sexualizada o agresiva o incoherente, como se ha denunciado".

"Nosotros como Colegio de Profesores ciertamente de ninguna manera avalamos (este hecho). El docente no es colegiado, por lo tanto, no está obligado a regirse por nuestro Código de Ética", agregó.

