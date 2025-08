"¡Cállate, te dije!": Suspenden a profesor de liceo de Limache que gritó a estudiantes que habrían defendido a Pinochet

06 ag. 2025 - 11:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un profesor fue separado de sus funciones luego de que el martes le gritara a un grupo de alumnos de un liceo de la comuna de Limache, en la región de Valparaíso, quienes habrían defendido la figura del dictador Augusto Pinochet.

Gracias a un video, el caso ha sido ampliamente viralizado en redes sociales en las últimas horas. El registro fue grabado por uno de los estudiantes dentro de una sala durante una clase y logra captar cómo escala la discusión.

"¡Cállate, no te metas, si el asunto no es contigo!"

El video comienza con el profesor gritando "¿cómo qué 'qué dije'? Lo repito para que todo el mundo lo escuche: acá su compañero está hablando, defendiendo a Pinochet, y yo tengo familiares... ¡Cállate!", todo mientras los alumnos le intentan responder.

"¡Cállate, te dije!, ¡cállate!", exclama el docente, mientras un joven le contesta que "no puede estar tratándonos así". "¡No estoy hablando contigo, también te callas!", le grita el adulto, a lo que uno de los estudiantes le señala "qué 'wea po'".

"¡Cállate, no te metas, si el asunto no es contigo!", sigue expresando el profesor, y acto seguido, un alumno le responde que "acabo de decir que (Pinochet) hizo cosas malas, yo en ningún momento dije que no". Finalmente, el video termina con un grito: "¡Cállense los dos, ¿por qué siguen hablando?!".

¿Qué dijeron desde la Municipalidad de Limache?

A propósito de la viralización del caso, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, señaló que "el equipo de Convivencia Escolar y la Dirección del liceo lo primero que hizo fue separar al docente de sus funciones".

"Tomé contacto personalmente con las familias afectadas, colocando a disposición todo el equipo municipal para generar el apoyo a los alumnos por los hechos vividos. También realizamos ya el sumario administrativo, designando al fiscal correspondiente, quien va a realizar la investigación", agregó.

El jefe comunal consignó que "el comité técnico ha realizado la denuncia ante el Tribunal de Familia ante una eventual vulneración de derechos de cada uno de los alumnos. Vamos a trabajar con el comité de convivencia escolar para intervenir el resto del curso".

"Sabemos que una situación estresante como la vivida genera algún tipo de afectación de forma transversal, por lo tanto, vamos a tomar esto de todas las aristas posibles para que desde el municipio podamos trabajar la temática de forma integral", concluyó.

