Funcionario de la PDI frustró robo de su vehículo en Peñalolén: Disparó e hirió a delincuente

09 ag. 2025 - 06:31 hrs.

¿Qué pasó?

A eso de las 01:00 horas de la madrugada, en la intersección de avenida Quebrada de Macul, comuna de Peñalolén, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) se encontraba participando en una celebración familiar.

Al momento de retirarse, abordó su vehículo particular, marca Peugeot, modelo 5800, ocupando el asiento de copiloto. En el automóvil viajaban su pareja —quien conducía—, sus dos hijos menores de edad y otros familiares, totalizando ocho ocupantes.

En ese instante, se estacionó junto a ellos un vehículo color blanco, del cual descendieron cinco individuos portando armas de fuego. Los delincuentes intimidaron a las víctimas y las obligaron a descender del automóvil. En el forcejeo, la conductora resultó con lesiones de carácter leve.

Una vez fuera del vehículo, el funcionario de la PDI hizo uso de su arma de servicio, efectuando entre cinco y seis disparos. Uno de los presuntos asaltantes resultó herido, siendo auxiliado en el lugar por personal de seguridad municipal, quienes concurrieron tras el llamado de vecinos.

Posteriormente, fue trasladado hasta el Hospital Luis Tisné, donde ingresó con heridas en el brazo y abdomen, encontrándose fuera de riesgo vital y en calidad de detenido.

Los demás participantes huyeron a bordo del mismo vehículo en el que llegaron. Minutos más tarde, otro individuo con heridas de bala ingresó al mismo recinto hospitalario, investigándose su eventual participación en el hecho.

Se indaga además la posible intervención de un segundo vehículo, el cual habría sido utilizado para trasladar a este segundo herido hasta el hospital. Asimismo, registros de cámaras de seguridad evidencian que un tercer involucrado habría escapado hacia un sitio eriazo, manteniéndose su búsqueda por parte de personal del OS9 y Labocar de Carabineros, junto con la localización de los vehículos y del resto de los integrantes de la banda.

En el sitio del suceso se incautaron dos armas utilizadas por los sujetos. De acuerdo con las primeras diligencias policiales, estas corresponderían a armamento a fogueo.