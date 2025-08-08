Equipamiento de alto nivel: Así son las nuevas camionetas blindadas de la PDI

08 ag. 2025 - 10:12 hrs.

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) recibió cuatro nuevas camionetas en el pasado mes de julio, con el fin de contar con equipamiento de alto nivel que le permita realizar los procesos investigativos de forma eficaz y, también, resguardar la integridad de los detectives.

En concreto, se trata de camionetas blindadas Chevrolet Silverado LT Trail Boss Z71 5.3L V8, las que fueron adquiridas con fondos del Gobierno Regional (GORE) de Los Ríos a Inalco por un monto estimado de US$850 mil (cerca de $823.000.000), según consignó el portal Infodefensa.

La ceremonia fue valorada por las autoridades que estuvieron presentes, ya que marca un hito importante dentro del proceso que está llevando la PDI para modernizar su tecnología, cuyo objetivo es entregar una respuesta investigativa más eficaz, oportuna y cercana a las necesidades del territorio.

¿Qué dijeron las autoridades?

El gobernador de la región de Los Ríos, Luis Cuvertino, señaló que "el GORE coloca a disposición de la PDI cuatro camionetas blindadas que indudablemente mejorarán la capacidad operativa de la policía y le dará la seguridad necesaria a los propios hombres y mujeres que realizan esta importante labor".

"Estamos haciendo las tareas de colaboración en una alianza que lleva muchos años con la PDI, es una respuesta a un problema país, a un problema región, a un problema que tenemos en todas las comunas, para llevar la tranquilidad necesaria para que nuestras familias puedan vivir en paz y por consiguiente, tener una región más tranquila", agregó Cuvertino, de acuerdo al GORE de Los Ríos.

Por su parte, el jefe de la PDI Los Ríos, prefecto Eugenio Herrera, señaló que los nuevos móviles "son expresiones concretas de algo más profundo: el trabajo interinstitucional coordinado y el compromiso con potenciar una labor investigativa seria, profesional, oportuna y siempre al servicio de la comunidad".

Todo sobre PDI