Acogen solicitud para extraditar desde Colombia al sicario del "Rey de Meiggs"

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes el Poder Judicial acogió la solicitud para extraditar desde Colombia a Alberto Carlos Mejía Hernández, sicario del denominado "Rey de Meiggs" y fugado del país tras una liberación "por error" en julio pasado.

Desde la Fiscalía Oriente, el persecutor Miguel Ángel Orellana informó que "lo que hicimos fue dar inicio al proceso de extradición activa respecto del imputado, atendido que el imputado ya se encontraba formalizado de manera previa y había sido solicitada y decretada su medida cautelar de prisión preventiva".

Con esto, se informará el proceso a la Corte de Apelaciones de Santiago, en donde "creemos que se va a resolver de manera muy rápida", dijo el fiscal. Luego de este paso, el proceso continuará a través de los canales diplomáticos respectivos.

En cuanto a los plazos de la extradición en la Corte de Apelaciones, el fiscal de Alta Complejidad sostuvo que "es muy breve, dentro de esta semana, dentro de cinco días aproximadamente, no voy a poner una fecha exacta".

"Lo que cabe destacar es que, en definitiva, en este caso se ha podido detener al imputado. Las buenas coordinaciones de nuestras policías y del Ministerio Público a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones han permitido actuar con bastante celeridad en este caso", dijo además el fiscal.

Noticia en desarrollo...

