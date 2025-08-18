Delincuentes roban en farmacia de Maipú mediante método de "alunizaje"

18 ag. 2025 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento robo mediante el método conocido como "alunizaje" se registró la madrugada de este lunes en una farmacia de la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a información entregada por Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 01:00 horas en una sucursal de Farmacias Ahumada, ubicada en calle Alfredo Silva Carvallo.

¿Qué se sabe sobre el robo a una farmacia en Maipú?

Según explicó la institución policial, una banda impactó con la parte trasera de un vehículo la cortina metálica del local con la finalidad de romperla.

Los integrantes del grupo, cuyo número por ahora es indeterminado, cruzó el portón de acceso y, luego, rompió una mampara del recinto correspondiente a Farmacias Ahumada.

A partir de las primeras diligencias en el sitio, se estableció que lo sustraído corresponde a diferentes productos que estaban en la vitrina. Se ha descartado que la banda haya logrado ingresar al lugar destinado a la recaudación de dinero.

Los delincuentes lograron escapar y de momento se desconoce su paradero. La investigación actualmente a punta a identificar a los autores del delito y a determinar el valor del motín y las especies que robaron. Todos los antecedentes quedaron a disposición del Ministerio Público.