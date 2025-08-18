Hombre fue baleado en vía pública de La Pintana frente a su sobrino: Investigan vinculación con caso de secuestro de empresario

18 ag. 2025 - 05:13 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la noche de este domingo, un hombre resultó baleado cuando se encontraba en la vía pública de la comuna de La Pintana, acompañado de su sobrino menor de edad.

Producto de esta balacera, la víctima ingresó al Hospital Padre Hurtado, donde se encuentra en riesgo vital, debido a la gravedad de sus lesiones.

El Capitán Sebastián Muñoz de Carabineros, explicó que, "se encontraba lesionado producto de impactos balísticos en el tercio inferior y medio de su anatomía, quien manifestó, al ser consultado, que en horas de la noche, mientras compartía con un sobrino menor de edad, en el sector El Castillo en la comuna de La Pintana, fue abordado por individuos desconocidos, quienes se movilizaban en una motocicleta, y lo agredieron con un arma de fuego".

Se trata de un hombre adulto de 48 años, quien recibió cuatro de los 10 tiros que se percutaron en el lugar de los hechos. Tres de ellos le llegaron en su pierna izquierda, mientras que uno impactó en su abdomen.

La víctima, "tiene antecedentes por Ley 20.000 y ley de control de armas", agregó el oficial de Carabineros. Por otro lado, su sobrino menor de edad no fue alcanzado por los disparos, por lo que resultó ileso.

Investigan balacera en La Pintana por posible vinculación con secuestro de empresario

Finalmente, el fiscal Eduardo Jeria de la Fiscalía del Equipo de Crimen Organizado y homicidios (ECOH), señaló que existe la posibilidad de que este hecho esté vinculado al secuestro del empresario Rodrigo Sandro Cantergiani Rabanal, ocurrido el pasado 7 de agosto en Quilicura.

Esto, debido a que el sitio del suceso, "se encuentra muy cerca de casas de cautiverio. El vínculo con este hecho se está investigando", precisó el fiscal ECOH.