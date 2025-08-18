Encuentran cráneo en fundo de Limache: Data de muerte sería de uno a tres meses

18 ag. 2025 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la tarde de este domingo, personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) acudió a dependencias del fundo Limachito, en calle Verdejo Norte, en la comuna de Limache, Región de Valparaíso.

Esto, debido al hallazgo de osamentas humanas en el lugar, específicamente, de un cráneo, lo que fue reportado por vecinos del sector a las autoridades.

¿Qué dijo la PDI por el hallazgo de un cráneo en Limache?

Ante este hecho, el subprefecto Rodrigo Gallardo, Jefe de la BH de Valparaíso, explicó que se trata de, "cráneo humano de sexo indeterminado, no obstante podría corresponder a una persona joven y con una data de muerte aproximada de uno a tres meses".

"Es importante destacar que estos antecedentes son preliminares, por cuanto, la complejidad de la osamenta al no contar con otra osamenta asociada, es necesario que en cuanto al sexo y data exacta sea determinada por el SML a través de las pericias correspondientes", precisó el subprefecto.

Unidades especializadas se encuentran trabajando en "los rastreos en el sector con la finalidad de obtener otros elementos de interés criminalístico y así establecer la dinámica de cómo ocurren los hechos y estos antecedentes, proporcionarlos al Ministerio Público".