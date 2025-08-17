Homicidio con arma blanca se registró en Talca: Autor del ilícito ya se encuentra identificado

17 ag. 2025 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, un homicidio con arma blanca se registró en la ciudad de Talca, región del Maule, donde la víctima resultó ser un ciudadano de nacionalidad haitiana.

Respecto al homicida, se informó que ya se encuentra identificado, por lo que las diligencias que realice la PDI serán claves para lograr su captura.

¿Qué dijo la Fiscalía?

El fiscal José Manuel Varela afirmó que "pasado el mediodía se tomó conocimiento por parte del Ministerio Público de un delito de homicidio, cometido en el sector de Villa Las Américas, en Calle 18 Norte con 7 Oriente B".

"Este consistió en la agresión de un ciudadano haitiano a otro de la misma nacionalidad, con un arma blanca, producto de lo cual le ocasionó la muerte dada las lesiones sufridas", precisó el persecutor.

Sobre las diligencias a realizar, el fiscal Varela indicó que estas quedaron a cargo de personal de la Brigada de Homicidios (BH) y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI, "con la finalidad de capturar al agresor y recopilar medios de pruebas".

