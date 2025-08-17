Homicidio contra mujer se registra en San Pedro de la Paz: Sujetos dispararon contra su vehículo

17 ag. 2025 - 18:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio se registró la tarde de este domingo en la comuna de San Pedro de la Paz, región del Biobío, donde una mujer fue asesinada por impactos balísticos mientras se encontraba al interior de su vehículo.

¿Qué informó Carabineros?

Desde la institución policial indicaron que a las 15:45 horas se recibió un llamado, donde se alertó que había una persona lesionada por impacto balístico en la intersección de Av. Pedro Aguirre Ceda con calle Los Claveles.

Al llegar al lugar, los uniformados se dieron cuenta de que había un automóvil con tres ocupantes en su interior, momento en que desde otro vehículo comenzaron a ejecutar más disparos en su contra, para luego huir del lugar.

Luego de hacer la revisión respectiva, Carabinero se percató que uno de los ocupantes estaba fallecido, siendo una mujer.

Por órdenes de la Fiscalía, las pericias serán realizadas por la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI. Se espera que dentro de las próximas horas se entregue una vocería para conocer más detalles del hecho.

