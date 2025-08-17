Ladrón entró a una carnicería y hasta comió jamón: Video capta a delincuente que cayó del techo tras intentar escapar

17 ag. 2025 - 15:04 hrs.

¿Qué pasó?

Un delincuente ingresó a una carnicería en Valparaíso durante la madrugada del sábado y fue detenido tras caer de un techo falso, situación que quedó captada en un video que fue grabado por cámaras de seguridad.

Cuando cayó, los dueños del local rápidamente se dirigieron a atacar al sujeto, al cual golpearon. Sin embargo, Carabineros intervino antes de que pasara a mayores.

Delincuente se hizo pasar por una persona en situación de calle

El sujeto planificó el ingreso con antelación, simulando ser una persona en situación de calle, por lo que se instaló con frazadas y cajas en las afueras del local. Posteriormente, durante cerca de 45 minutos utilizó un fierro para forzar el candado y finalmente logró abrir la cortina de acceso.

Una vez dentro, el individuo ignoró la alarma que comenzó a sonar y recorrió el local. De acuerdo a las cámaras de seguridad, incluso se tomó el tiempo de probar jamones, queso y bebidas energéticas

"Había sacado todos los jamones. De hecho, ocupó un tarro de basura que yo tengo, grande con ruedas, y en ese tarro echó todos los jamones que estaban cerrados, los quesos... Tenía un parlante afuera, tenía todo listo para llevarse", sostuvo el dueño de la carnicería.

El delincuente también manipuló trozos de carne, aunque algunos los devolvió sin llevárselos.

La caída desde el cielo falso

Cuando escuchó la llegada de los dueños y de Carabineros, el hombre intentó escapar hacia el segundo piso para lanzarse por una ventana. Sin embargo, pisó una zona de cielo falso y cayó directamente sobre el lavamanos de la sala de producción de la carnicería.

El dueño relató: “Cayó por el techo y no había nada más que desquitar la ira que tenía por la rabia de las cosas que estaban pasando”.

“Ahora ya uno se ríe, pero en el momento uno no piensa, igual uno quiere salvar lo que le está pasando en el momento”, agregó.

Detención y liberación posterior

Tras la caída, el sujeto fue detenido por Carabineros. El mayor Javier Oportus expuso que “en la madrugada del sábado, se ha efectuado un robo al interior de un local comercial acá en la comuna de Valparaíso, donde rápidamente el plan cuadrante de seguridad preventiva y el OS14 también llega a reforzar esta intervención policial”.

El oficial detalló, además, que “en el lugar se encuentra un sujeto que se encontraba sustrayendo especie al interior de este local comercial y donde rápidamente fue detenido a la llegada de personal policial. Lo curioso de esto es que se encontraba en el entretecho del inmueble y, por razones que se investigan, cae desde un segundo piso hasta el local comercial, donde lo estaban esperando antes de la llegada de Carabineros las personas, al parecer dueños del local comercial”.

Tras la audiencia por robo frustrado el lugar no habitado, realizada al día siguiente, el delincuente fue liberado, ya que el dueño de la carnicería lo volvió a ver deambulando por el sector.