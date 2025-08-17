Ministro de Justicia y extradición de sicario a Chile: "La ley colombiana tiene plazos que son bien breves"

17 ag. 2025 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de ayer sábado se informó sobre la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández en Colombia. Cabe recordar que el sujeto estaba en la cárcel en Chile por su implicación en el sicariato del "Rey de Meiggs", sin embargo, fue liberado por error.

En este sentido, Meganoticias Siempre Juntos tuvo la oportunidad de conversar respecto del caso con Jaime Gajardo, ministro de Justicia, quien se refirió al tema.

En medio de la conversación, la autoridad contestó una de las interrogantes que más han surgido tras la detención de Mejía: ¿Cuándo podría estar en Chile el imputado?

¿Qué dijo el ministro de justicia?

"Primero que todo, es una gran noticia que se haya logrado en Colombia la detención de Mejía. Esta persona tiene que venir a enfrentar la justicia en Chile, y tiene que responder a las acusaciones que realiza el Ministerio Público por un crimen tan grave como es el sicariato", partió el ministro.

"Luego, efectivamente, comienza el proceso de extradición. Se hace la solicitud por parte del Ministerio Público a los Tribunales de Garantía, que elevan la solicitud a la Corte de Apelaciones. Una vez se apruebe, esto va a la relación consular. Nuestra cancillería se pone en contacto con la cancillería colombiana, entrega la solicitud y comienza el proceso en Colombia", continuó el jefe de cartera.

Finalmente, la autoridad señaló que "la ley colombiana tiene plazos que son bien breves. Desde que se comunica que esta persona está detenida, son cinco días para que nosotros realicemos todo este proceso y, una vez eso ocurre, esperamos que esa persona pueda ser juzgada en nuestro país".