Detienen en Colombia a Alberto Carlos Mejía, sicario del "rey de Meiggs" que se mantenía prófugo de la justicia en Chile

16 ag. 2025 - 18:25 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este sábado, se informó que se logró la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández en Colombia, luego de que fuera liberado por error de la cárcel en Chile, donde se mantenía por estar implicado en el sicariato del "rey de Meiggs".

Según información que pudo recabar Meganoticias, el ciudadano de origen venezolano fue detenido en la ciudad de Medellín.

Además, se informó a los servicios informativos de Mega que Carabineros y la Fiscalía ya están en contacto con autoridades colombianas.

De acuerdo al periodista de Meganoticias, Juan Carlos Araya, quien ha seguido el caso desde un principio, el presunto sicario "se tiñó el pelo para despistar a las policías". Su captura se dio en una localidad cercana a Medellín.

Finalmente, el reportero informó de la importancia de "la agregaduría de Carabineros en Colombia y el contar con un exjefe del OS9 en suelo cafetero".

Información oficial

A través de su cuenta de X, Carabineros informó que "a raíz de diligencias realizadas por parte del Departamento OS9 en coordinación con la PDI e Interpol de la Policía de Colombia, a través de nuestro agregado policial en ese país, se logró la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández, sujeto que huyó del país y que se encuentra vinculado en el homicidio del 'rey de Meiggs'”.