Secuestro de empresario en Quilicura: Fiscalía informa que hay 2 nuevos detenidos y que serán formalizados este sábado

15 ag. 2025 - 18:03 hrs.

¿Qué pasó?

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía informó este viernes que se logró detener a dos personas que estarían involucradas en el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, ocurrido el jueves de la semana pasada en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

Además, desde la Fiscalía ECOH señalaron que ayer jueves se aprehendió a otros dos sujetos presuntamente involucrados en el ilícito antes descrito, por lo que son 4 nuevos sujetos que tendrían relación en el hecho delictual de Cantergiani.

¿Qué dijo la Fiscalía por los nuevos detenidos?

El fiscal ECOH, Jorge Carmona, detalló que "en conjunto con OS9 de Carabineros se logró la detención de dos nuevos sujetos, que se suman a los dos ya detenidos. Todos serán formalizados el sábado por el delito de secuestro extorsivo de un empresario en Quilicura".

Recordar que por el secuestro de Rodrigo Cantergiani 6 sujetos ya fueron formalizados el miércoles de esta semana, donde 3 quedaron en prisión preventiva, 2 con internación provisoria (al ser menores de edad) y otro arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y con la prohibición de acercarse a la víctima.

¿Qué se sabe del secuestro de Cantergiani?

El secuestro ocurrió pasadas las 10:30 horas del pasado jueves 7 de agosto en Quilicura, específicamente en avenida El Colorado, cerca de la intersección con calle Los Lingues, cuando el afectado llegaba a su lugar de trabajo en su auto.

En el lugar fue abordado por al menos tres delincuentes, quienes amenazándolo con armas de fuego lo subieron por la fuerza a un vehículo marca MG para luego huir. Una vez liberado, Cantergiani fue encontrado durante la madrugada del día siguiente en la comuna de Puente Alto.