Expulsan a 281 médicos extranjeros tras ser sancionados por emitir licencias médicas falsas

15 ag. 2025 - 14:22 hrs.

¿Qué pasó?

Tras recibir antecedentes de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) resolvió expulsar a 281 médicos extranjeros que fueron sancionados por emitir licencias médicas falsas.

La decisión contempla medidas como la revocación de permisos de residencia, el rechazo de solicitudes en trámite y la prohibición de reingreso al país.

El director del organismo, Luis Eduardo Thayer, explicó que más de la mitad de los involucrados son de nacionalidad colombiana y recalcó que “las personas extranjeras que son un aporte al país son bienvenidas a permanecer, pero quienes incumplen la ley y vulneran las normas, como en este caso, deben ser objeto de sanciones”.

Para quienes poseen residencia temporal o definitiva, el Sermig ordenó su salida del territorio; los que permanecían en situación irregular enfrentarán procesos de expulsión ejecutados por la PDI, mientras que los que están fuera del país tienen prohibido el ingreso por tres años.

Thayer subrayó que “el Servicio Nacional de Migraciones tiene atribuciones para sancionar a los extranjeros que vulneren el marco normativo establecido y las está ejerciendo”, y aseguró que se continuará con esta metodología para detectar emisores fraudulentos de licencias.

Finalmente, destacó la coordinación interinstitucional: “Muestra que las instituciones del Estado, cuando se coordinan, exhiben resultados”, cerró.

Todo sobre Licencias médicas