Secuestro de empresario en Quilicura: Dictan prisión preventiva, internación provisoria y arresto nocturno para imputados

13 ag. 2025 - 16:07 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, se desarrolló la audiencia de formalización contra los 6 ciudadanos extranjeros imputados por el delito de secuestro contra el empresario Rodrigo Cantergiani, ocurrido el jueves de la semana pasada en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

Según informó la Fiscalía, se obtuvo la prisión preventiva para 3 sujetos de nacionalidad venezolana y la internación provisoria de dos adolescentes de la misma nacionalidad antes mencionada.

Además, un imputado, de nacionalidad colombiana, quedó con las cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la víctima.

Se espera que dentro de los próximos minutos el fiscal ECOH Jorge Carmona se refiera a los detalles.

¿Qué se sabe del secuestro de Cantergiani?

El secuestro ocurrió pasadas las 10:30 horas del pasado jueves 7 de agosto en Quilicura, específicamente en avenida El Colorado, cerca de la intersección con calle Los Lingues, cuando el afectado llegaba a su lugar de trabajo en su auto.

En el lugar fue abordado por al menos tres delincuentes, quienes amenazándolo con armas de fuego lo subieron por la fuerza a un vehículo marca MG para luego huir. Una vez liberado, Cantergiani fue encontrado durante la madrugada del día siguiente en la comuna de Puente Alto.

Todo sobre Casos Judiciales