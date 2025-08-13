SEC formula cargos contra Mercado Libre por vender 70 productos sin sello de seguridad

13 ag. 2025 - 13:41 hrs.

¿Qué pasó?

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) confirmó que presentó cargos contra Mercado Libre por la venta de cerca de 70 productos que no cuentan con la certificación de seguridad de esa entidad.

Según la SEC, la venta y uso de este tipo de artículos mediante esa plataforma "presentaba un peligro real para quienes los compraban".

Hervidores, duchas eléctricas, taladros y más...

De acuerdo a la Superintendencia, entre los productos sin sello que eran comercializados figuran "duchas eléctricas, turbo calefactores, hervidores, calefones, generadores eléctricos y taladros, entre otros. La fiscalización de la SEC se extendió desde agosto del año pasado hasta mayo de este 2025, fecha en que se cerró, con la decisión de formular cargos a la empresa Mercado Libre, que es la responsable de su venta".

Los riesgos para los consumidores

En ese sentido, la SEC subraya que dentro de los riesgos a los que se exponen las personas que compraron estos productos estarían los de incendio, descargas eléctricas, fallas operativas por mal funcionamiento, sobrecargas y cortocircuitos.

Al respecto, la supertintendenta de la SEC, Marta Cabezas, indicó que "en este caso, estábamos ante un peligro real para los compradores, ya que al no contar con sello SEC, no tenemos ninguna certeza sobre los niveles de seguridad de cada uno de estos 70 productos".

"Por ello, la importancia de comprar en el comercio establecido, que también puede ser el comercio virtual, pero exigiendo y revisando que los productos que está adquiriendo, tengan el sello SEC, agregó la autoridad.

Después de las acciones judiciales, Mercado Libre arriesga multas que pueden llegar hasta las 10 mil Unidades Tributarias Anuales. En esto incide también el no acatamiento de las instrucciones de la SEC. Por ejemplo, si se les ordenó no seguir vendiendo estos productos y lo continúan haciendo, el monto de las sanciones puede aumentar.