Médico fue detenida tras comprar auto en Marketplace: El vehículo fue clonado y el original era de un compañero de trabajo

13 ag. 2025 - 09:49 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que debió ser una compra normal se transformó en un verdadero dolor de cabeza para una doctora anestesista que, sin saberlo, compró un auto clonado a un muy buen precio, debiendo enfrentar a la justicia por este hecho.

Todo ocurrió el 10 de marzo de este año. Fue ese día que la médico anestesista ingresó a la plataforma Marketplace de Facebook para cotizar un vehículo.

Estaba en eso cuando encontró uno que le llamó la atención: un Toyota RAV 4 híbrido con tan solo 3.000 kilómetros de recorrido, es decir, estaba casi nuevo y estaba siendo ofrecido en 28,5 millones. Si bien estaba barato considerando el uso, el precio no era excesivamente bajo como para sospechar de que se trataba de una venta ilícita.

De acuerdo a lo que consigna LUN, la potencial compradora revisó el perfil de quien estaba vendiendo el vehículo y pudo ver que aparecía con varias ventas y con buenas calificaciones por parte de los compradores "lo cual me inspiró confianza", dijo la médico en el relato presentado en la querella.

Tras ese paso, solo quedaba contactar a la dueña del vehículo, a la cual le preguntó por qué estaba vendiendo el auto si estaba prácticamente nuevo. "Me contestó que se dedicaba a la compra y venta de vehículos y que lo vendía a nombre de un tercero", acotó.

Al día siguiente llevó el vehículo a un mecánico de confianza. En el lugar, se encontró con alguien que aseguraba ser la pareja de la vendedora y le mostró al mecánico un mandato notarial firmado por el dueño del auto, donde autorizaba a vender el vehículo en su nombre.

Luego de corroborar que el auto estaba en buenas condiciones, verificó en Autofact si tenía encargo por robo, multas y si la identidad del dueño coincidía con la identidad que aparecía en el mandato que le había mostrado la supuesta pareja de la vendedora. No había problemas.

Lo curioso es que hasta entonces, y en los pasos venideros, no saltó ningún dato que hiciera sospechar que se trataba, efectivamente, de un auto robado, pasando los filtros de la notaría y con los certificados del Registro Civil libre de anotaciones. Para concretar la venta, la profesional entregó el vale vista por el valor del auto. El vehículo ya era suyo.

Hasta ahí todo normal, pero en abril, mientras atendía a un paciente donde trabajaba, un guardia de seguridad le avisó que había unos carabineros preguntando por ella porque había un problema con su camioneta.

Al llegar vio su auto, pero al lado de este, estaba otro Toyota RAV 4 del mismo color y la misma patente. Los carabineros se llevaron ambos vehículos a la 21° Comisaría de Estación Central, junto con sus dueños. Pasados unos minutos, un carabinero le dijo a la doctora que pasaba a estar detenida por receptación.

Al correr el asiento del copiloto, se descubrió que había una placa superpuesta con un supuesto número de chasis y al sacarla aparecía el verdadero, el que correspondía a un Toyota robado en febrero de este 2025 a una mujer en la comuna de Ñuñoa.

La doctora pasó la noche en el calabazo y al día siguiendo fue llevada al Centro de Justicia para su respectiva formalización.

Así se descubrió que la doctora tenía un auto clonado

El 17 de marzo de este año, el conductor del otro Toyota RAV4 que tenía la misma patente del vehículo de la doctora, y que también es médico, se percató de que algo andaba mal en el tag de su auto. Llamó a la Autopista del Maipo donde le dijeron que el tag estaba desactivado. Unos días después, fue a las oficinas de la autopista para saber qué había pasado y le dijeron que el dispositivo había sido dado de baja y que un nuevo tag se había activado, por una transferencia del dominio del auto.

Se contactó de inmediatamente con su abogado, quien detectó que alguien había vendido su auto usando los datos de su cliente "con un mandato judicial necesariamente falso, porque (su cliente) nunca ha ido a ninguna notaría a firmar ningún mandato".

Pero la coincidencia entre ambos involucrados en esta historia no solo descansaba en la profesión porque, además, trabajaban en el mismo lugar. "Cierto día", dice el hombre, "fui a la Mutual de Seguridad, donde trabajo para atender un paciente que había sido operado. Cuando reviso su historial, me encuentro con una coincidencia increíble: una de las doctoras del equipo médico que lo había operado era la doctora que había comprado el Toyota con los datos de mi auto".

A los días, el también doctor, se topó con un Toyota que era exactamente igual al suyo. Mismo color, mismo modelo y misma patente. Inmediatamente, se contactó con su abogado para saber qué hacer, el jurista le dijo que lo estacionara al lado y llamara a Carabineros.

La doctora, víctima de la venta de un auto clonado se querelló contra quien se había identificado como la pareja de la vendedora, por los delitos de estafa y falsificación de instrumento público.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

