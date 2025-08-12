Inmobiliaria con millonario proyecto en Viña del Mar solicitó su quiebra: ¿Cuáles son las razones?

12 ag. 2025 - 14:09 hrs.

¿Qué pasó?

A través de una solicitud en el 1° Juzgado Civil de Santiago, la Inmobiliaria Gregorio Marañón SpA solicitó su liquidación voluntaria ante la justicia, alegando una insostenible situación económica para seguir con sus operaciones.

A modo de contexto, el escrito presentado por el abogado Andrés Weinsten señala que "mi representada adquirió durante el año 2015, el predio ubicado en Viña del Mar, calle Gregorio Marañón 1062, y encargó la construcción de un Conjunto Habitacional, compuesto por dos edificios, con un programa de 12 departamento, 24 estacionamientos y 12 bodegas en el Edificio Peumo, y de 18 departamentos, 43 estacionamientos y 29 bodegas, en el Edificio Ceibo".

Las razones de la quiebra de la inmobiliaria

Agrega que "el presupuesto de construcción fue de 239.046 UF y, producto de la pandemia, comprendiendo las cuarentenas y alzas de costo de materiales, significó un mayor costo de 67.200 UF que equivalieron a un 26% mayor, lo que equivale a cerca de 12,5 millones de dólares.

Además de la pandemia, se apunta al estallido social, por lo que "aumentaron los plazos de construcción, principalmente por causa de cuarentenas y la falta de personal en el rubro de la construcción en período de pandemia".

En la misma línea, se destaca que "hubo un alza en los costos de construcción, principalmente en productos importados, equivalente a un 65% de los materiales utilizados en el proyecto".

El jurista insiste en su escrito en el encarecimiento de distintos factores, los que golpearon a la compañía: "aumentaron los costos y plazos de abastecimiento de embarques marítimos, lo que produjo un quiebre de stock en los materiales de construcción importados, siendo esta otra razón en un aumento considerable en los tiempos de construcción.

Además, apuntó a los retiros de fondos previsionales y de bonos entregados a las familias, lo que decantó en "un alza considerable de la inflación en el país, lo que repercutió en una considerable alza de las tasas de interés, lo que afectó directamente a las finanzas de la empresa, y, además, significó importantes restricciones crediticias para los prominentes compradores".

El abogado no dejó de mencionar el complejo momento económico que atraviesa el rubro de la construcción. "Es un hecho público y notorio que, al igual que Inmobiliaria Marañón SpA, muchas otras empresas constructoras e inmobiliarias han enfrentado dificultades económicas similares, debiendo recurrir también a la protección del procedimiento de liquidación empresarial".

"De hecho, al comenzar la construcción, en el año 2019, se habían suscrito 20 promesas de compraventa, de las cuales sólo se pudieron concretar 8, todo fruto de las consideraciones anteriormente expuestas", agrega.

Finalmente, se hace mención de una medida prejudicial precautoria por un potencial comprador, lo que "ha impedido la venta de otros departamentos comprometidos, haciendo muy difícil la continuación de la actividad comercial de la sociedad en el actual escenario".

