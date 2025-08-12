Lo dieron de alta en clínica de Concepción pese a grave estado de salud: Justicia ordenó mantenerlo hospitalizado

12 ag. 2025 - 09:21 hrs.

La Corte de Apelaciones de Concepción describió como "carente de razonabilidad y fundamento" la decisión que tomó una clínica para dar de alta a un paciente que atravesaba un complejo cuadro de salud, potencialmente letal si no recibía los cuidados adecuados.

Por lo mismo, le ordenó al recinto mantenerlo hospitalizado y asegurar la continuidad del tratamiento intensivo hasta que la alta médica sea fundada y emitida por un especialista o equipo tratante.

El fallo es a propósito de un recurso de protección que el afectado ingresó a la justicia en julio, pocos días después de ser derivado a su casa, pese a que las complicaciones médicas persistían.

¿Qué alegaba el paciente en su recurso?

La historia se remonta a febrero de este año, cuando fue hospitalizado en la clínica por un diagnóstico de obstrucción intestinal (bloqueo en el intestino que obstaculiza el paso de los alimentos y desechos, por lo que requiere atención urgente).

Durante su estadía, sin embargo, su situación empeoró. Acusó sufrir complicaciones atribuibles a contagios intrahospitalarios —bacterias en la sangre e infección en la piel—, originados por el contacto con contenido que emanaba de su herida operatoria.

Imagen referencial (Freepik)

Expuso que el centro médico reconoció responsabilidad en algunos aspectos y lo eximió de ciertos copagos por medicamentos y exámenes, pero alegó que "lo más grave" fue que el alta omitió que su estado continuaba siendo crítico, encontrándose con "secuelas físicas y psicológicas severas".

Según consigna su ficha médica, cuando fue derivado a su domicilio en julio, persistían los drenajes con contenido purulento y la necesidad de antibióticos prolongados.

Clínica negó lo protestado por el paciente

Mediante su abogada, la entidad solicitó rechazar el recurso, por considerar que el paciente afirmaba una supuesta negligencia que primero debe identificarse en un procedimiento especial. En ese sentido, manifestó que él estaba omitiendo la vía institucional.

Argumentó que no hubo acto arbitrario ni ilegal en su contra y que se otorgaron los tratamientos indicados. Negó que su alta fuera vulneratoria, sino "una decisión fundada en criterios técnicos". Sobre la condonación de los copagos, declaró que fueron "en buena fe, sin que implique reconocimiento de responsabilidad".

Por último, añadió que la permanencia hospitalaria del hombre generaba "perjuicios injustificados, afectando la disponibilidad del servicio para otros pacientes".

Argumentos de la clínica no convencieron a la Corte

Las justificaciones no convencieron a la Corte de Apelaciones. En un fallo unánime, señaló que en la ficha del paciente no había una nota de alta firmada por un médico que certificara que estaba en condiciones para irse a casa.

Por el contrario, "las referencias a 'alta domicilio' corresponden a anotaciones administrativas que no detallan criterios para declarar el término de los tratamientos médicos, quirúrgicos, de rehabilitación u otros, así como tampoco su evolución ni plan de seguimiento", estimó el organismo.

En conclusión, se acreditó la existencia de un acto arbitrario e ilegal que "amenaza gravemente el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica del paciente", decretó la Corte, ordenándole a la clínica a mantenerlo hospitalizado hasta que su alta sea fundada.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

