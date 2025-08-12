Caso "Rey de Meiggs": La desconocida declaración de conserje que podría cambiar el rumbo de la investigación

12 ag. 2025 - 12:56 hrs.

¿Qué pasó?

La declaración del conserje del edificio donde vivía José Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”, podría dar un giro al caso que mantiene a Wilson Verdugo en prisión preventiva como presunto autor intelectual del crimen.

Según el Ministerio Público, Verdugo habría usado la entrega de un paquete con dinero como “carnada” para que Reyes se presentara ante sicarios el 19 de junio. Sin embargo, el conserje afirmó que este procedimiento no fue un hecho aislado, sino una rutina que el imputado mantenía desde hace años.

Un hábito semanal, según el conserje

La declaración del trabajador consignada a través de un documento, y revelada en un reportaje de CHV Noticias, da cuenta de que Verdugo solía entregar paquetes en conserjería para que fueran entregados a Reyes, como parte del pago de una millonaria deuda.

“El sujeto que realizó la entrega del paquete en otras oportunidades ya había concurrido hasta el edificio y había pedido guardar paquetes para ser entregados a Felipe”, señaló el conserje.

Un registro de video confirma que la mañana del jueves 19 de junio el acusado entregó un paquete con dinero en efectivo al conserje. La Fiscalía sostiene que fue una maniobra para atraer a la víctima a la entrada del edificio, pero la defensa insiste en que se trataba de un pago más dentro de una rutina semanal.

“Dinero generalmente era en efectivo”

Un amigo cercano a Reyes relató que Verdugo pagaba $9 millones cada semana, a veces en efectivo y otras mediante cheques en blanco, que él mismo cobraba cuando la víctima estaba fuera de Santiago.

“El pago del dinero generalmente era en efectivo, pero otras veces eran cheques… Estos cheques los cobraba yo, debido a que Felipe los dejaba a mi nombre cuando viajaba o estaba fuera de Santiago”, explicó el testigo.

Incluso, esta misma fuente aseguró que Verdugo se reunió con la pareja de Reyes días después del asesinato para reconocer la deuda que mantenía, aunque afirmó que ya había abonado la mayor parte “con los pagos de 36 millones de pesos que pagaba de forma mensual”.

De acuerdo a Luis Inostroza, abogado defensor, a Verdugo le quedaba una deuda no mayor a 120 millones que serían pagados en los próximos meses, por lo que “no puede existir un móvil ni interés de mi representado en hacer lo que la Fiscalía dice que hizo”.