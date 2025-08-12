Icónica fuente de soda ubicada en Providencia cierra sus puertas para siempre: Estas son las razones

12 ag. 2025 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un clásico dice adiós. El clásico restaurante Palo Alto pondrá fin a sus operaciones. La fuente de soda ubicada entre Pedro de Valdivia y Francisco Bilbao atenderá por última vez a su fiel clientela la jornada de este viernes 15 de agosto.

De acuerdo a lo que confirma The Clinic, el anuncio fue ratificado por los trabajadores del lugar. Vicente del Hierro, dueño del local hace más de cuatro décadas, fue quien decidió ponerle fin a uno de los lugares gastronómicos más emblemáticos del sector.

¿Cuáles son las razones por las que Palo Alto cierra sus puertas?

De acuerdo al medio anteriormente citado, una de las razones principales es el alza de algunos costos fijos, como la cuenta de la luz. Hoy esa factura ronda el millón de pesos, cuando antes alcanzaba los 300 mil pesos.

Pero no es lo único, la baja de personas que frecuentan en lugar también ha incidido en la decisión. Desde el mismo recinto, aseguran que solo unos cuantos clientes concurrían en las noches, además de otros cuantos en la hora de almuerzo, por lo que no tiene sentido seguir con el negocio en pie.

Por si fuera poco, la avería en una cañería fue otra piedra en el zapato, generando un conflicto entre el dueño de la fuente de soda y el dueño del inmueble, quien no se quiso hacer cargo de los gastos por esta situación.

Desde Palo Alto aseguran que esto tuvo consecuencias en las ventas, por lo que decidieron demandar al propietario del inmueble por perjuicios.

Como sea, el fin de Palo Alto es una realidad y significa un golpe para las fuentes de soda que cada vez son menos, siendo reemplazadas por restobares más modernos y con una forma de operar que dista de las primeras.

