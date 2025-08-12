Prestigioso centro meteorológico noruego anuncia lluvia para la próxima semana en Santiago

12 ag. 2025 - 10:07 hrs.

¿Qué pasó?

Todo indica que la lluvia regresaría a Santiago el próximo viernes 15 de agosto. Sin embargo, no sería el único día con precipitaciones en la capital, según el pronóstico del tiempo del Instituto Meteorológico de Noruega.

De acuerdo con lo informado por el prestigioso centro en su sitio web, la lluvia se haría presente entre el domingo 17 y el miércoles 20 de agosto en la Región Metropolitana, con cantidades variables dependiendo de la zona.

¿Cuánto y donde lloverá en la Región Metropolitana?

El domingo caerían 0,1 milímetros de agua en la comuna de Santiago, mientras que en Lo Barnechea, comuna del sector oriente, serían 1,3 mm.

El lunes, en tanto, se registrarían 3,3 mm en Santiago; 4,1 mm en Lo Barnechea; 3,4 mm en Quilicura; 2,4 mm en Puente Alto; y 2 mm en Maipú.

El martes, de acuerdo con el instituto noruego, se esperan 0,4 mm en Lo Barnechea; y 0,1 mm en Maipú, comuna del sector poniente de la Región Metropolitana.

En el caso del miércoles, se contibilizarían 2,5 mm en Santiago; 9,3 mm en Lo Barnechea; 3,2 mm en Quilicura; 5,7 mm en Puente Alto; y 8,8 mm en Maipú.

Todo sobre El Tiempo