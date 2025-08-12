Lluvia en Santiago este viernes feriado: ¿En qué momento del día comenzarán las precipitaciones y hasta qué hora?

12 ag. 2025 - 07:20 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, se refirió al pronóstico de lluvias para este viernes feriado en Santiago, explicando en qué momento del día comenzaría el fenómeno y hasta qué hora se extendería.

Cielo nuboso el miércoles y despejado el jueves

En primer lugar, informó sobre cómo estará el tiempo en la Región Metropolitana durante esta semana. Para este miércoles "amanecemos con abundante nubosidad y con el avance del día se va a ir despejando", señaló, alcanzando una mínima de 7°C y una máxima de 24°C.

El jueves "amanecemos sin nubes, por eso la mínima es de 5°C. Y con el avance del jueves van apareciendo las nubes. Por la tarde se alcanzarán los 21°C", agregó el experto.

¿Hasta qué hora se extenderán las precipitaciones?

Ya el viernes llega el "día alborotado", expresó. "Lo más probable es que en la mañana tengamos niebla, lloviznas o garúa", comenzó indicando sobre la jornada.

Sin embargo, será en la tarde cuando comiencen a registrarse "chubascos por aquí y por allá. No es una nube homogénea", añadiendo que habrá "nieve en cordillera y probables tormentas eléctricas".

Respecto a la hora hasta la que se extendería el fenómeno, comentó que será entre la "medianoche del viernes, y las 1 ó 2 de la madrugada del sábado".

El fin de semana, en tanto, no se vislumbran lluvias. "El sábado cielo estará prácticamente despejado, una que otra nube, con 18°C. El domingo habrá nubosidad parcial, y vamos a rondar los 20°C", precisó.

