Lluvia en Santiago este viernes feriado: ¿En qué momento del día comenzarán las precipitaciones y hasta qué hora?
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, se refirió al pronóstico de lluvias para este viernes feriado en Santiago, explicando en qué momento del día comenzaría el fenómeno y hasta qué hora se extendería.
Cielo nuboso el miércoles y despejado el jueves
En primer lugar, informó sobre cómo estará el tiempo en la Región Metropolitana durante esta semana. Para este miércoles "amanecemos con abundante nubosidad y con el avance del día se va a ir despejando", señaló, alcanzando una mínima de 7°C y una máxima de 24°C.
El jueves "amanecemos sin nubes, por eso la mínima es de 5°C. Y con el avance del jueves van apareciendo las nubes. Por la tarde se alcanzarán los 21°C", agregó el experto.
¿Hasta qué hora se extenderán las precipitaciones?
Ya el viernes llega el "día alborotado", expresó. "Lo más probable es que en la mañana tengamos niebla, lloviznas o garúa", comenzó indicando sobre la jornada.
Sin embargo, será en la tarde cuando comiencen a registrarse "chubascos por aquí y por allá. No es una nube homogénea", añadiendo que habrá "nieve en cordillera y probables tormentas eléctricas".
Respecto a la hora hasta la que se extendería el fenómeno, comentó que será entre la "medianoche del viernes, y las 1 ó 2 de la madrugada del sábado".
El fin de semana, en tanto, no se vislumbran lluvias. "El sábado cielo estará prácticamente despejado, una que otra nube, con 18°C. El domingo habrá nubosidad parcial, y vamos a rondar los 20°C", precisó.
