Lluvias, chubascos de agua-nieve y vientos de hasta 80 km/h: Revisa las zonas en donde caerán precipitaciones este martes

11 ag. 2025 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan chubascos en el país este martes 12 de agosto. En concreto, se trataría de siete regiones en las que se presentaría el fenómeno.

Zona norte

En Chañaral y Caldera, en la región de Atacama, se registrarán lloviznas en la primera mitad de la jornada.

En la región de Biobío se presentarán chubascos aislados durante la madrugada del martes. En La Araucanía, en tanto, las lluvias se extenderán desde las primeras horas de la jornada hasta la mañana.

En algunos sectores de la región de Los Ríos, como Panguipulli y Lago Ranco, el fenómeno se registrará por todo el día, a excepción de la noche. En otros, solo hasta la mañana.

En gran parte de Los Lagos las lluvias caerán desde la madrugada hasta la tarde. En otras zonas como Ancud y Futaleufú, solo en la primera mitad de la jornada.

En la parte norte de la región de Aysén se esperan lluvias en la madrugada. Más al centro, estas se podrían extender hasta la tarde.

En Torres del Paine, en la región de Magallanes, caerán chubascos de agua-nieve en la madrugada. En Puerto Williams también se registrarán chubascos de agua-nieve débiles, además de chubascos de nieve, en la madrugada. En la noche se esperan chubascos de agua-nieve débiles con vientos de hasta 80 km/h. En Porvenir se esperan vientos de hasta 60 km/h durante todo el día.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

El centro de Santiago, en la Región Metropolitana, amanecerá cubierto y se mantendrá así durante la tarde, con extremas de 8°C y 20°C.

