Pronóstico de lluvias para el domingo 10 de agosto: Revisa las zonas que esperan precipitaciones

09 ag. 2025 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que algunas regiones del país reciban lluvias durante la jornada del domingo 10 de agosto.

Zona insular

El archipiélago de Juan Fernández contará con cielos con nubosidad en todo el día. Se esperan temperaturas de 13 y 16° de mínima y máxima, respectivamente. En cuanto a lluvias, no están pronosticadas para este domingo.

Rapa Nui, por su parte, tendrá cielos con nubosidad y las temperaturas irán entre los 17 y 21°. Durante la jornada dominical se espera que las lluvias se extiendan por todo el día.

Zona central

La zona centro estará exenta de precipitaciones para este domingo, pero se espera que bajen las temperaturas. Es más, las máximas alcanzarán los 17°.

Zona sur

La zona sur espera días nublados y temperaturas mínimas que llegarán a hasta 1°. Las lluvias arribarán a Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Torres del Paine.

¿Lloverá en Santiago este domingo?

Finalmente, y de acuerdo a Meteorología, la capital del país amanecerá con cielos nublados, los que variarán a nubosidad parcial durante la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 17° C.

Para este domingo 10 de agosto no se esperan chubascos en el Gran Santiago.

Todo sobre El Tiempo