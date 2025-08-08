Con isoterma cero alta: Emiten aviso por lluvias "normales a moderadas" en tres regiones

08 ag. 2025 - 16:47 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes un aviso por precipitaciones "normales a moderadas" con isoterma cero alta para los próximos días en tres regiones de la zona sur del país, alcanzando los 70 milímetros (mm) de agua.

¿Cuándo y dónde se registrarían las lluvias?

De acuerdo al organismo, el fenómeno se debe a una condición sinóptica de sistema frontal que se registrará desde la tarde del domingo 10 de agosto y hasta la tarde del martes 12 del mismo mes.

Las regiones en donde lloverá son La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, principalmente en la cordillera, aunque en la última zona también caerán precipitaciones en la precordillera y la cordillera austral.

Hasta 70 milímetros de agua

Según la DMC, el próximo lunes 11 de julio se esperan entre 40 y 70 mm en la cordillera de La Araucanía y Los Ríos.

En Los Lagos, el fenómeno se dará el domingo con la misma cantidad de agua en precordillera y cordillera. Sin embargo, ese día se esperan menos de 10 centímetros de nieve en la cordillera austral.

¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?

La DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

Todo sobre Lluvias