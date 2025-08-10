Jornada lluviosa en el sur: Revisa el pronóstico y los sectores en que habrá precipitaciones este lunes 11 de agosto
De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que algunas regiones del país reciban lluvias durante la jornada del lunes 11 de agosto.
Zona insular
El archipiélago de Juan Fernández contará con cielos con nubosidad en todo el día. Se esperan temperaturas de 14 y 16° de mínima y máxima, respectivamente. En cuanto a lluvias, no están pronosticadas para este lunes.
Rapa Nui, por su parte, tendrá cielos con nubosidad y las temperaturas irán entre los 16 y 20°. Durante la jornada del lunes se esperan lluvias para todo el día en la isla.Ir a la siguiente nota
Zona central
La zona centro estará exenta de precipitaciones para este lunes, mientras que las temperaturas irían aumentando gradualmente, llegando a los 23° de máxima.
Zona sur
La zona sur espera días nublados y temperaturas mínimas que llegarán a -1°. Las lluvias arribarán a Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique, Torres del Paine y Punta Arenas.
¿Lloverá en Santiago este lunes?
Finalmente, y de acuerdo a Meteorología, la capital del país amanecerá con cielos nublados, los que se mantendrán durante la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 23° C.
Para este lunes 11 de agosto no se esperan chubascos en el Gran Santiago.
