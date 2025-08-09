Precipitaciones "normales a moderadas": Actualizan aviso meteorológico para tres regiones del país

09 ag. 2025 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este sábado un aviso por precipitaciones normales a moderadas con isoterma cero alta en zonas de tres regiones del país.

Según detalló el organismo, la medida responde a la condición sinóptica de sistema frontal y estará vigente desde la mañana del lunes 11 de agosto hasta la mañana del martes 12 del presente mes.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

La DMC detalló que el aviso es para las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. El organismo también entregó el promedio de milímetros (mm) que se esperan en las siguientes zonas:

Región de La Araucanía (lunes 11)

Precordillera: 45-70 mm.

Cordillera: 40-60 mm.

Isoterma cero: 2.700- 2.200.

Región de Los Ríos (lunes 11)

Precordillera: 50-70 mm.

Cordillera: 40-60 mm.

Isoterma cero: 2.500-2.700-1.800.

Región de Los Lagos

Precordillera: 50-70 mm.

Cordillera: 50-60 mm.

Cordillera Austral: 40-70 mm.

Isoterma cero: 2.400-2.700-1.600 / 1.900-1.200.

¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?

La DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

