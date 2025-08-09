"Cambió radicalmente el panorama": Alejandro Sepúlveda explica la llovizna y neblina que cubre Santiago esta mañana

09 ag. 2025 - 08:19 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado varios habitantes de la ciudad de Santiago se despertaron con la sorpresa de una leve llovizna y neblina que ha cubierto los cielos de la capital.

De acuerdo a los primeros reportes, conductores en diversas comunas de la Región Metropolitana han advertido sobre pavimento resbaladizo y menor visibilidad con la persistente agua en el ambiente.

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó que esta condición "cambió radicalmente el panorama" respecto a las temperaturas más elevadas que se registraron durante la semana.

El comunicador detalló que la temperatura de esta mañana en la capital se ha situado en torno a los 7,5° C, con una humedad del 100% en el ambiente.

Además, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la temperatura máxima llegará solo a los 12° C, con cielos que se mantendrán cubiertos durante toda la jornada.

Neblina no solo en Santiago

Sepúlveda explicó que esta condición no solo se ha registrado en Santiago, ya que añadió que "hay sectores con mucha niebla" en ciudades como Valparaíso, Rancagua, Curicó o Talca.

Ante esto, hizo un llamado a la precaución, sobre todo de los automovilistas, porque debido a esto "se reduce la visibilidad y el pavimento queda resbaladizo con la garúa".

