¿Lloverá en los próximos días en Santiago? Jaime Leyton actualiza probabilidad de precipitaciones para la capital

07 ag. 2025 - 16:22 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, actualizó en la mañana de este jueves la probabilidad de lluvia que se pronosticó para los próximos días en Santiago y la Región Metropolitana, luego del sistema frontal que hubo a fines de julio y principios de agosto en la capital.

¿Qué dijo Jaime Leyton?

En el matinal "Mucho Gusto", el experto destacó que, si bien al inicio existía una opción de precipitaciones para la próxima semana, ahora no hay chances de que esto suceda.

"Ninguna probabilidad. (Al principio) había algo mínimo que podía interrumpir estas dos semanas de ausencia de precipitaciones", manifestó.

Leyton agregó que "el miércoles de la próxima semana podría haber sido algo, pero se disipa esa posibilidad. No hay ninguna manera que la situación cambie".

Fin de semana frío en Santiago

El pronóstico indicaba una probabilidad de lluvia entre el martes 12 y miércoles 13, pero finalmente tendremos que esperar para que el agua se haga presente en Santiago.

Por otra parte, este fin de semana predominarán las bajas temperaturas en la capital, con máximas de 14°C el sábado y 17°C el domingo.

