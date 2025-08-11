¡A preparar el paraguas!: Anuncian lluvia para este viernes feriado en Santiago

11 ag. 2025 - 10:30 hrs.

¿Qué pasó?

Cada vez falta menos para el feriado del viernes 15 de agosto, que dará paso a un nuevo fin de semana largo. En este sentido, una de las dudas más comunes es cómo estará el clima durante esa fecha, para así planificar con antelación los panoramas que se harán en la jornada.

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, dio a conocer que existe la probabilidad de que llueva durante el feriado en Santiago y otras ciudades de la zona central.

¿Lloverá el feriado del 15 de agosto?

"Voy a súper sincero, vamos a hablar toda la semana en condicional, porque no es un sistema frontal, no es la típica baja presión (...) Es una baja segregada, un núcleo de frío en altura. Es bien veleidoso, bien quisquilloso", expresó Sepúlveda.

Eso sí, el experto señaló que el fenómeno se activa más en sectores de la Cordillera de los Andes, donde sí van a caer precipitaciones, e incluso "nieves para la cordillera".

Con respecto a la capital, el periodista informó que "está la probabilidad de algunos chubascos en Santiago. Vale decir, sectorizados, por momentos, a ratos, durante el viernes. Esto se extiende a sectores de Coquimbo, Valparaíso, hasta sectores del Maule y Ñuble".

Finalmente, Sepúlveda comunicó que, por ahora, no hay probabilidad de que los chubascos se extiendan hasta el fin de semana: "El sábado, sol, y el domingo, de nuevo, harta nubosidad".

Todo sobre El Tiempo