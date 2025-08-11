Feriado del viernes 15 de agosto: ¿Cómo funcionarán malls y supermercados?

11 ag. 2025 - 08:00 hrs.

Este viernes 15 de agosto celebramos el Día de la Asunción de la Virgen, instancia que nos otorga un feriado que, además, trae consigo un fin de semana largo, esperada coincidencia que sirve para darse un merecido respiro de la rutina.

Sin embargo, como en todos los festivos, surge la interrogante sobre cómo funcionará el comercio durante ese día, y si es que este es irrenunciable o no.

¿Cómo funcionarán supermercados y malls este feriado?

La quincena del octavo mes del año es feriado por una importante conmemoración religiosa en Chile y el mundo: la Asunción de la Virgen. Tal es su relevancia, que en enero de 1915, durante el gobierno del Presidente Ramón Barros Luco, se promulgó una Ley que determinaba el 15 de agosto de cada año como festivo.

Es relevante destacar que, si bien este feriado logrará conectar y dar paso a un fin de semana largo, no es irrenunciable, lo que significa que no todos los trabajadores descansarán ese día.

En esta misma línea, el comercio no está obligado a cerrar sus puertas y funcionará normalmente si es que así lo desea. Esto incluye a supermercados, malls, cines, restaurantes, entre otros.

Cabe recordar que, de acuerdo a la ley, solo hay cinco feriados irrenunciables en nuestro país, los cuales son: Día del Trabajador (1 de mayo), Fiestas Patrias (18 y 19 de septiembre), Navidad (25 de diciembre) y Año Nuevo (1 de enero).

Los próximos feriados de 2025

Jueves 18 de septiembre (Independencia (irrenunciable)).

Viernes 19 de septiembre (Glorias del Ejército).

Domingo 12 de octubre (Encuentro de Dos Mundos).

Viernes 31 de octubre (Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes).

Sábado 1 de noviembre (Día de Todos los Santos).

Domingo 16 de noviembre (Elecciones presidenciales y parlamentarias (irrenunciable)).

Lunes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción).

Domingo 14 de diciembre (Elecciones presidenciales (eventual segunda vuelta, irrenunciable)).

Jueves 25 de diciembre (Navidad).

