Día templado pero con nubosidad: El pronóstico del tiempo de Jaime Leyton para este martes 12 de agosto

11 ag. 2025 - 22:44 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para este martes 12 de agosto en la Región Metropolitana y en el resto del país.

El experto aclaró que aunque en los últimos días han predominado los días templados "esto no significa que llegó la primavera. De que queda invierno, todavía queda invierno".

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte y centro-norte este martes 12 de agosto?

Leyton detalló que "en Arica el cielo va a amanecer cubierto y por la tarde va a quedar nublado", mientras que Iquique por la tarde estará con ambiente soleado. "En Calama, completamente despejado (...), con una máxima que refleja un ambiente templado, y algo más fresco estará en Antofagasta. En Copiapó amanece con cielo cubierto y niebla matinal, varía a cielo despejado".

Además, indicó que en la zona centro-norte "comienza a predominar el ambiente con abundante nubosidad. Es el caso de La Serena... En Los Andes también con cielo nublado pero con ambiente templado, al igual que en Quillota. En Valparaíso el ambiente va a estar sólo moderadamente templado y cielos con abundante nubosidad".

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur y sur este martes 12 de agosto?

"En la zona central del país predominan los cielos con abundante nubosidad. Es el caso de Rancagua y de Talca, pero en Rancagua el cielo va a estar nublado con espacios de sol entre abundantes nubes, y no aparece el sol ni el Talca ni en Chillán porque el cielo va a estar cubierto. En la región del Biobío también con cielos nublados y ambiente fresco", señaló Leyton.

"En la zona centro-sur del país está la novedad porque aparecen las precipitaciones, eso sí, de características débiles. El ambiente va a estar con bajas temperaturas, las máximas no pasan de 13°C, pero además por la cobertura nubosa la mañana va a estar abrigada", agregó.

"En la zona sur del país ya no aparecen mayoritariamente las precipitaciones y sólo se muestran en el sector insular de la región de Aysén", expuso.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para Santiago este martes 12 de agosto?

Respecto a la Región Metropolitana, aseveró que "el día va a estar predominantemente con abundante nubosidad. Algo de nubes bajas en el sector poniente y mayoritariamente con nubes altas. También, mayoritariamente, el ambiente estará templado y las mañanas abrigadas".

Estas son las temperaturas pronosticadas para la capital:

Colina: 7°C y 22°C

Melipilla: 7°C y 20°C

Santiago: 7°C y 21°C

Buin: 8°C y 18°C

San José de Maipo: 9°C y 20°C

Temperaturas pronosticadas para este martes 12 de agosto en el resto del país

Arica: 15°C y 18°C

Iquique: 14°C y 18°C

Calama: 1°C y 23°C

Antofagasta: 12°C y 17°C

Copiapó: 10°C y 24°C

La Serena: 9°C y 14°C

Ovalle: 7°C y 23°C

Quillota: 7°C y 22°C

Los Andes: 7°C y 23°C

Valparaíso: 11°C y 18°C

Rancagua: 7°C y 17°C

Talca: 7°C y 16°C

Chillán: 6°C y 17°C

Concepción: 9°C y 15°C

Los Ángeles: 7°C y 15°C

Temuco: 7°C y 13°C

Valdivia: 7°C y 13°C

Osorno: 5°C y 13°C

Puerto Montt: 6°C y 12°C

Castro: 6°C y 12°C

Puerto Aysén: 2°C y 10°C

Coyhaique: 1°C y 9°C

Puerto Natales: -1°C y 7°C

Punta Arenas: 1°C y 5°C

Puerto Williams: 0°C y 4°C

