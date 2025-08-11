"Llueve en una de cada cuatro Fiestas Patrias": Alejandro Sepúlveda revela la probabilidad de lluvia el 18 y 19 de septiembre

11 ag. 2025 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Cada vez falta menos para Fiestas Patrias, una de las fechas más esperadas por los chilenos, que anualmente disfrutan de las tradicionales actividades que celebran la chilenidad. Sin embargo, un factor sumamente importante para festejar adecuadamente es el clima.

Por esta razón, una de las dudas más frecuentes por estas fechas es cómo estará el tiempo durante la semana del 18 de septiembre en Santiago.

La probabilidad de que llueva durante Fiestas Patrias

En este sentido, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, reveló que, como aún falta un mes para las celebraciones, no se puede saber el pronóstico a ciencia cierta, pero sí entregó una probabilidad basada en la estadística.

"Pronóstico todavía no hay, falta más de un mes para el 18, pero las estadísticas y la historia hablan. La pregunta es, ¿lloverá en este 2025?", partió el comunicador, presentando una gráfica que recopiló las lluvias durante Fiestas Patrias desde 1950.

"Llueve en una de cada cuatro Fiestas Patrias, tomando solo 18 y 19 de septiembre. O sea, hay un 24% de probabilidades de lluvia en Santiago", sostuvo Sepúlveda.

Sin embargo, el periodista fue enfático al señalar que "vamos a ir afinando el pronóstico para las Fiestas Patrias, e iremos entregándolo para cuando tengamos novedades".

