Presentan a 300 nuevos guardias municipales para combatir el comercio ambulante en Santiago

12 ag. 2025 - 10:26 hrs.

¿Qué pasó?

Desde la Plaza de Armas de Santiago, el alcalde Mario Desbordes presentó durante la mañana de este martes a un nuevo contingente de 300 guardias municipales que combatirán el comercio ambulante.

Los agentes de seguridad se desplegarán en puntos estratégicos del centro de la capital, equipados con bastones retráctiles, esposas, cascos tácticos y chalecos antibalas, según explicó Desbordes al matinal Mucho Gusto.

El jefe comunal explicó que "lo que están enfrentando ellos es el comercio ilegal, los hurtos, los robos por sorpresa. La instrucción es bien clara, si aparece gente con armamento ellos no deben intervenir, esa es labor de Carabineros".

"Vamos a ir recuperando más calles y lo estamos haciendo en coordinación con las policías, y por eso no es llegar y meterse, llevar fuerzas especiales y barrer de un día para el otro, no", agregó.

Noticia en desarrollo...