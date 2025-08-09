"No es lo que se ha hecho antes": Alcalde Desbordes explica en Meganoticias nueva intervención en el barrio Meiggs

09 ag. 2025 - 12:06 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), explicó en Meganoticias Siempre Juntos el plan de intervención en el barrio Meiggs. De acuerdo al edil, este no se trata de un simple "copamiento", sino que va más allá y busca "recuperar y mantener" la seguridad en las calles del sector.

"No es lo que se ha hecho antes"

"Lo que estamos haciendo es un proceso de recuperación del barrio Meiggs. Y en ese contexto, se están llevando adelante varios operativos (incluyendo uno hoy sábado) que buscan desbaratar bandas de microtráfico, comercio ilegal, y bodegas ilegales que abastecen a esta gente", explicó de entrada el alcalde Desbordes.

En la conversación con la periodista de Meganoticias, Bárbara Mena, el edil explicó que la intervención ha sido "un trabajo enorme" junto al Servicio de Impuestos Internos (SII), la Dirección del Trabajo, la Dirección de Aduanas, el Ministerio de Seguridad y el delegado presidencial, Gonzalo Durán (FA).

"Lo que estamos haciendo ahora es recuperar el barrio y por eso recuperamos ya unas calles... Dentro de los próximos meses vamos a recuperar otras", adelantó en el contacto desde el Parque O'Higgins.

"¿Por qué hablo de recuperar? Porque no es un copamiento, no es lo que se ha hecho antes, que es sacar a los comerciantes ambulantes, retirar a las fuerzas policiales y de seguridad, y dos días después vuelve a estar todo igual", afirmó posteriormente.

De acuerdo a Desbordes, "lo que estamos haciendo ahora, que es distinto, es que estamos recuperando el lugar y manteniendo el control de ese espacio público" para que el despeje de los "toldos azules" y la desarticulación de las "mafias" que operan en Meiggs sea algo permanente en el tiempo.

