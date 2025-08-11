"Vamos a perseguirlos": Alcalde Desbordes condena disturbios que terminaron con docente rociado con bencina en el INBA

11 ag. 2025 - 15:31 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, calificó como "completamente inaceptables" los incidentes ocurridos la mañana de este lunes en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), donde el jefe de seguridad del liceo fue rociado con bencina.

El hecho ocurrió cuando un grupo de individuos ingresó al recinto mientras los estudiantes estaban en clases, lanzando artefactos incendiarios hacia la puerta de acceso. Fue en ese contexto que el paradocente asegura haber recibido el combustible por parte de un encapuchado.

¿Qué dijo Desbordes sobre los incidentes en el INBA?

"Lo que acaba de ocurrir en el INBA es completamente inaceptable. Nuevamente la violencia, la violencia irracional", expresó el jefe comunal.

"Primero, solidarizar con el profesor que ha sido rociado con bencina; en segundo lugar, solidarizar con la comunidad escolar", agregó.

En ese sentido, indicó que "este viernes recién pasado, en la tarde, me reuní en el INBA con profesores, inspectores, asistentes de la educación, y acordamos entre todos que íbamos a tomar medidas para enfrentar esta situación".

"A los violentistas vamos a perseguirlos"

Desbordes sostuvo que "tenemos que proteger a la comunidad que quiere estudiar, tenemos que proteger a quienes trabajan ahí, que no están dispuestos a dar por perdida la lucha y que quieren seguir educando a miles de jóvenes que quieren avanzar".

"A los violentistas vamos a perseguirlos y vamos a hacer lo que sea necesario para hacerles difícil la labor", aseveró.

El alcalde señaló que "estamos en una mesa de trabajo con la Subsecretaría de Educación y con el delegado presidencial, más el director de la Dirección de Educación Pública, porque tenemos que tomar medidas urgentes en todos los establecimientos donde se están produciendo estos hechos de violencia para empezar a enfrentarlos y ojalá a eliminarlos de raíz".

