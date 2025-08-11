Jefe de seguridad del INBA denuncia haber sido rociado con bencina en medio de disturbios

11 ag. 2025 - 13:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un hecho grave se registró este lunes en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), en la comuna de Santiago, luego que el jefe de seguridad del establecimiento denunciara haber sido rociado con bencina en sus vestimentas.

Afortunadamente, la persona no resultó lesionada, ya que no se le prendió fuego. Por ahora se encuentra en la tercera comisaría de Santiago para continuar con el procedimiento de rigor.

Según explicó Carabineros, todo comenzó cuando, durante la mañana, un grupo de individuos ingresó hasta el recinto educacional mientras los estudiantes estaban en clases.

En medio de los desórdenes, lanzaron artefactos incendiarios hacia la puerta de acceso del establecimiento con la aparente intención de provocar un incendio. Fue en ese contexto en el que el paradocente asegura haber recibido el combustible por parte de un encapuchado.

Fiscalía dispuso la concurrencia de personal especializado de OS9 y Labocar para realizar las pericias y levantamiento de evidencias.

Noticia en desarrollo...