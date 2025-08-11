Hombre muere apuñalado en varias ocasiones por su pareja tras discusión en Punta Arenas

11 ag. 2025 - 11:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 34 años perdió la vida al mediodía del domingo recién pasado, luego de ser apuñalado por su pareja, con quien había tenido una discusión en un sector de Punta Arenas, en la región de Magallanes.

Así habría sido el ataque contra hombre en Punta Arenas

Los primeros antecedentes indican que la mujer de 23 años lo agredió con un arma blanca en varias ocasiones, hiriéndolo de gravedad. La agresión ocurrió en la población Seno Almirantazgo.

Personal de emergencias acudió hasta el lugar y le hizo maniobras de reanimación a la víctima, que no logró sobrevivir, informó El Pingüino.

¿Qué dijo la PDI?

El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Punta Arenas, Jair Bravo Cuevas, manifestó que "se habría producido una pelea y discusión al interior del inmueble, y en ese contexto la pareja de la víctima lo agredió con una arma cortopunzante, ocasionándole la muerte".

"La detenida pasó a custodia de personal de la PDI para continuar con las diligencias investigativas y el levantamiento de evidencias", añadió.

Tras el violento episodio, la sospechosa tendrá que enfrentar a la justicia y podría ser acusada de parricidio, lo que se establecerá en las próximas horas.

Todo sobre Policial