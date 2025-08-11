Supuesta encerrona deja un muerto en Cerrillos: Detenidos aseguran que ellos son las víctimas

11 ag. 2025 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en esclarecer el crimen de un hombre de nacionalidad venezolana ocurrido la madrugada de este lunes en una estación de servicio de la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana.

De acuerdo a información el preliminar, el homicidio se produjo durante una supuesta encerrona del vehículo que conducía el acompañante de la víctima, mientras cargaban combustible. En esa ocasión los agresores percutaron disparos en su contra.

Copiloto falleció producto de los disparos

"En la madrugada se tomó conocimiento del delito de robo con homicidio por parte de la Fiscalía, por ende un equipo multidisciplinario de la PDI comenzó las diligencias con el fin de establecer concretamente lo que pasó", sostuvo el comisario Ricardo Acuña, de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana.

El detective explicó que dos personas de nacionalidad venezolana, entre ellas la víctima fatal, "se trasladaban en un vehículo y aparentemente en una Copec habrían sufrido una encerrona por parte de tres sujetos".

Durante el atraco, los agresores habrían percutado disparos en contra de los ocupantes del automóvil. "Uno resultó muerto y el otro se encuentra lesionado en el Hospital El Carmen", señaló el comisario.

Detenidos aseguran que ellos son las víctimas de intento de robo

La autoridad policial indicó que los tres supuestos agresores se encuentran detenidos por Carabineros, sin embargo, ellos entregaron una declaración que cambia la versión inicial.

Según el comisario Acuña, la BH busca esclarecer si "realmente los ciudadanos venezolanos participaron como autores del delito o son víctimas", ya que los aprehendidos aseguran haber sido ellos los amenazados para entregar su vehículo.

"Se levantó evidencia balística, se recopilaron cámaras de seguridad, y una vez que esto sea analizado por el equipo especialista vamos a poder dilucidar e informar el asunto en concreto", finalizó el detective.