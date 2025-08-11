Fatal incendio en Talca deja a adulta mayor y sus tres nietos fallecidos

11 ag. 2025 - 04:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un fatal incendio se registró en horas de la madrugada de este lunes en la comuna de Talca, región del Maule. La tragedia dejó cuatro víctimas fatales, identificadas como una adulta mayor y sus tres nietos de entre 6 y 15 años de edad.

Según reportó Radio Bío Bío, la emergencia se originó alrededor de la 01:00 horas en un domicilio ubicado en villa Jardines del Valle, sector surponiente de la ciudad. Allí, las llamas se propagaron hasta afectar a dos viviendas aledañas.

El comandante de Bomberos de Talca, Francisco Iturralde, confirmó el hallazgo de cuatro cuerpos al interior de una de las casas siniestradas. Estos fueron identificados como un grupo familiar compuesto por una adulta mayor y sus tres nietos, presuntamente de nacionalidad venezolana.

En cuanto a la otra vivienda afectada por el incendio, las autoridades no reportan otras víctimas fatales ni personas lesionadas. Los cuatro fallecidos, en tanto, fueron trasladados hasta el Servicio Médico Legal de la ciudad.

El Ministerio Público instruyó la presencia del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para llevar adelante las diligencias en el sitio del suceso y así esclarecer el origen del siniestro.

Todo sobre Región del Maule