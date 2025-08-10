Logo Mega

Adolescente es asesinado a bordo de taxi en Melipilla: Conductor permanece grave

¿Qué pasó?

Un menor de 15 años de edad fue asesinado durante la noche de este domingo mientras viajaba a bordo de un taxi en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana. A raíz del mismo ataque, el conductor del vehículo resultó herido de gravedad.

El Equipo Contra Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Fiscalía se trasladó hasta el sitio del suceso para recopilar los primeros antecedentes del crimen, por el cual no existen detenidos.

Noticia en desarrollo...

