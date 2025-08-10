Logo Mega

Hombre muere baleado al interior de un vehículo en La Granja: PDI está realizando las pericias correspondientes

¿Qué pasó? 

Un homicidio se registró la tarde de este domingo en la intersección de calle Angol con Padre Juan Meyer, comuna de La Granja, Región Metropolitana

Según informó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, la víctima, quien se encontraba al interior de un vehículo, fue asesinada mediante disparos por arma de fuego.

La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI se encuentra realizando las diligencias correspondientes en el lugar.

Se espera que en los próximos minutos se entregue una vocería para conocer más detalles de este ilícito.

Noticia en desarrollo...

