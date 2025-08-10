"Fue un intento de homicidio": Conductor de camión fue herido de bala, secuestrado y golpeado por delincuentes en encerrona

10 ag. 2025 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde del pasado viernes, un conductor de camión fue víctima de una violenta encerrona para robarle la carga que transportaba en el vehículo. El hecho, que fue comunicado a Megadenuncia, no quedó allí, ya que el transportista fue víctima de disparos, un secuestro y golpes que lo dejaron con graves secuelas físicas y psicológicas.

En la edición de este domingo de Meganoticias Siempre Juntos, el periodista Andrés Pruzzo conversó con Boris Ponce, representante de la empresa de transportistas que se refirió en mayor detalle al hecho delictual que afectó a su colega, Cristian.

Transportista sufre violenta encerrona

Según el relato de Ponce, los hechos ocurrieron en el enlace entre la Ruta 68 y la Costanera Norte, cuando Cristian regresaba de un puerto de la región de Valparaíso con destino a Quilicura. Allí, en medio del trébol de conexión, desde un vehículo menor se desató la encerrona.

"Cristian se percata del abordaje que le van a hacer y trata de hacer su huida, en el cual principalmente estos muchachos se bajan, o la persona que estaba haciendo el acto, y dispara hacia el vehículo (camión)", relató el hombre por las pantallas de Mega.

Tras esto, explicó que "uno de esos disparos impactó en la pierna izquierda del conductor y desde ahí se perdió la señal del GPS principal".

"En ese punto, en donde abordan a este conductor y lo bajan desde el camión, lo llevan secuestrado en su vehículo y lo golpean internamente en el vehículo con un fierro macizo y lo dejan botado en la autopista de Lampa", agregó.

"Fue un intento de homicidio"

Ponce relató posteriormente que actualmente el conductor se encuentra estable junto a su familia, pero "cabe recalcar que no fue un intento de asalto, sino que más bien fue un intento de homicidio. Hubo disparos sin ningún tipo de advertencia".

Se detalló que el afectado tiene varios impactos de los golpes, la herida por el disparo en su pierna izquierda y una fractura craneal, porque le pegaron con el fierro en su cabeza.

"Hay un tema delicado de él, o sea, un tema psicológico en el cual él va a estar obviamente mucho tiempo y si es que vuelve a trabajar como conductor (...) Él estuvo a punto de morir a manos de delincuentes, a manos de homicidas, porque digámoslo así, son homicidas", acusó el hombre.

"Era poder bajar al conductor del camión y llevarse el camión, y bueno, lo bajaron, pero se lo llevaron y lo golpearon. Entonces, ahí también son dos temas importantes: un tema es el robo y otro tema es el intento de homicidio de la persona", reiteró respecto al accionar de los delincuentes que aún no han sido capturados.

