"No hay una solución a esto": Vecinos denuncian fallas y accidentes con barrera automática de cruce ferroviario en Chimbarongo

09 ag. 2025 - 14:32 hrs.

¿Qué pasó?

Con bombos y platillos, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) inauguró el año pasado el denominado "Tren más rápido de Sudamérica"; sin embargo, el servicio aún no ha podido alcanzar todo su potencial porque aún restan trabajos de infraestructura y se deben corregir algunos problemas en la ruta.

Uno de estos es el que aqueja a los vecinos del cruce Las Ranas de Chimbarongo, en la región de O'Higgins, en donde la barrera de la vía férrea no funciona correctamente: baja muy lentamente o lo hace cuando el tren está pasando.

Los vecinos de la zona advirtieron de los hechos a nuestro canal de Megadenuncia, por lo que el periodista de Meganoticias, Daniel Bahamondes, se dirigió al lugar en donde el pasado 17 de julio falleció trágicamente un odontólogo que no advirtió el paso del tren debido al mal funcionamiento de la barrera.

Vecinos exigen solución en cruce ferroviario

"Antiguamente, teníamos los guarda cruces. En cada cruce había una persona que era la que dirigía (el tránsito) con un banderín. Luego hicieron este sistema de las barreras, las cuales funcionan pésimo, horrible", explicó Jennifer, una vecina de Chimbarongo, en Meganoticias Siempre Juntos.

"Las barreras se caen, obstaculizan el paso de los vehículos. Muchas veces las personas se bajan y tienen que cortarlas y esto produce que el tren tiene que detenerse en el cruce, aunque ustedes no lo crean, baja el asistente, las saca y puede seguir", agregó.

Tras la muerte del odontólogo de la comunidad, los vecinos comenzaron a exigir soluciones con más fuerza, pero aseguraron que EFE les pidió utilizar otros cruces cercanos, pese a que el de Las Ranas es el que da acceso al sector norte de la comuna.

Otro de los problemas es el mal diseño del cruce, el cual, debido a la disposición diagonal del camino, tiene nula visibilidad para que los conductores adviertan el paso de los trenes: "Si tú llegas no tienes esa visión, y las barreras no se bajan, ¿cómo la persona va a saber?".

"No hay una respuesta definitiva, no hay una solución a esto", lamentó Jennifer ante las nulas soluciones por parte de EFE en este peligroso cruce vehicular de Chimbarongo.

