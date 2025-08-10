"Como son menores de edad, la penalidad baja": Juzgado dejó en libertad a 4 sujetos que realizaron "turbazo" en Talagante

10 ag. 2025 - 16:35 hrs.

¿Qué pasó?

El lunes de esta semana, 4 sujetos realizaron un turbazo contra una tienda Entel de la comuna de Talagante, Región Metropolitana, hecho que provocó que se generara una persecución por parte de inspectores municipales, la que terminó en Peñaflor y con la detención de todos los individuos.

Sin embargo, y luego de que los involucrados pasaran al respectivo control de detención, el Juzgado de Garantía de Talagante los dejó en libertad.

"La justicia no tomó cartas en el asunto"

El alcalde de Talagante, Sebastián Rosas, conversó con Meganoticias Siempre Juntos para explicar el caso, donde partió diciendo que "hemos tenido 2 turbazos. El primero fue el viernes 1 de agosto en la tienda ABC, donde varios delincuentes ingresaron en forma grupal, robaron celulares y salieron corriendo".

"El lunes pasado sucedió lo mismo en una tienda Entel de la comuna, pero en ese momento estábamos vigilando con las cámaras de seguridad y logramos detectarlo. A raíz de eso, se generó una persecución por parte de inspectores municipales, que terminó en Peñaflor, donde lograron detenerlos (a los 4 sujetos)", agregó el jefe comunal, para luego decir que "estos delincuentes eran jóvenes, tienen entre 15 y 17 años".

Rosas indicó que se interpuso la querella municipal por el hecho, pero "lamentablemente el Juzgado de Garantía de Talagante los dejó en libertad. A mí, personalmente, me molestó mucho, considerando que se exponen los funcionarios municipales, pero la justicia no tomó cartas en el asunto".

El alcalde de Talagante informó que los menores fueron formalizados por el delito de "robo en lugar habitado". Respecto a por qué el tribunal los dejó en libertad, el jefe comunal dijo que "el argumento que tomó el Juzgado de Garantía es que no tienen antecedentes penales estos delincuentes y al parecer no eran reincidentes. Como son menores de edad, la penalidad baja".

Por último, confirmó que, pese a la decisión del Juzgado, "nosotros vamos a apelar, porque creemos que hay una asociación, hay una maquinación destinada a hacer este acto y creemos que debe tener conexión con el otro turbazo (en la tienda ABC)".

